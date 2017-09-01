Трамп не разочарован работой Тиллерсона, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Госдеп США заявил, что слухи о разочарованности президента США Дональда Трампа в работе госсекретаря Рекса Тиллерсона являются ложными.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что недовольство президента США Дональда Трампа работой госсекретаря Рекса Тиллерсона растет; кроме того, он недоволен и некоторыми своими советниками, включая директора Национального экономического совета Гэри Кон. Газета отметила, что Тиллерсон вступал в противоречие с президентом по ряду вопросов, "включая число военнослужащих в Афганистане, блокаду Катара и Кубы".

"Госсекретарь Тиллерсон остается крайне ценным членом кабинета президента и национальной команды по безопасности, которому доверяют. Слухи об обратном абсолютно ложные. Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего значимого вклада госсекретаря в работу администрации Трампа, а также американскую внешнюю политику в будущем", — говорится в заявлении госдепа, поступившем в РИА Новости.