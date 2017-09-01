Меркель: задержание немцев в Турции может привести к пересмотру отношений

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила задержание двух граждан Германии в Турции и заявила, что эти действия могут привести к пересмотру отношений Берлина и Анкары, сообщает агентство Рейтер.
"Мы должны действовать решительно", — сказала Меркель на встрече представителей деловых кругов в Нюрнберге. Она добавила, что с учетом последних событий "вероятно, необходимо пересмотреть" отношения с Анкарой.
Как сообщает агентство, Меркель также полагает, что в настоящий момент неприемлемо рассчитывать на продолжение переговоров о создании таможенного союза Турции и ЕС.
В феврале в Стамбуле был арестован немецкий журналист турецкого происхождения Дениз Юджель, он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма".
В мае по аналогичным обвинениям была арестована немецкая журналистка Мешале Толу. Ранее суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер.
В свою очередь, Германия неоднократно запрещала турецким политикам проводить политические митинги на своей территории, где проживает крупная турецкая община.