У Януковича после переворота на Украине родился сын, сообщили СМИ

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович воспитывает трехлетнего сына, который родился после того, как он покинул страну, сообщило в пятницу интернет-издание "Страна.ua".

Пресс-служба Януковича ранее опровергла сообщение немецкого издания Spiegel о его разводе с женой Людмилой и сожительстве с сестрой своей бывшей кухарки, назвав эти утверждения "домыслами".

"Виктор Янукович, экс-президент Украины, занят отцовскими хлопотами. Как стало известно "Стране" из источников в окружении Януковича, 67-летний Виктор Федорович воспитывает младшего сына, которому сейчас около трех лет. Гражданская супруга Любовь Полежай родила в России в 2014 году. Получается, что покинула она Украину после событий на Майдане, будучи уже на сносях", — пишет "Страна.ua".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.