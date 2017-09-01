Госдеп: администрация США продолжает проводить пересмотр политики по Ирану

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Американская администрация продолжает проводить полный пересмотр политики в отношении Ирана, сроки ее представления президенту пока неизвестны, сообщил РИА Новости источник в госдепе США.
Он также добавил, что Вашингтон будет "следить за тем, чтобы Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжало отслеживать и проверять все обязательства Ирана в рамках ядерного соглашения".
Президент США Дональд Трамп, который является активным противником достигнутого соглашения, уже дважды уведомлял конгресс о том, что Иран соблюдает положения договоренностей. Он обязан это делать по представлению госдепа каждые 90 дней.
Последний раз Трамп уведомил об этом конгресс 17 июля. Таким образом, следующий доклад должен быть представлен 30 октября. Как пояснил собеседник агентства, Вашингтон пока продолжает режим приостановки санкций в отношении Ирана в рамках СВПД.
При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.