Госдеп: администрация США продолжает проводить пересмотр политики по Ирану

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Американская администрация продолжает проводить полный пересмотр политики в отношении Ирана, сроки ее представления президенту пока неизвестны, сообщил РИА Новости источник в госдепе США.

"Администрация продолжает проводить полный пересмотр американской политики в отношении Ирана. На протяжении этого пересмотра США будут продолжать решительно противодействовать враждебной деятельности Ирана в регионе, и мы будем держать Иран строго подотчетным требованиям СВПД (совместный всеобъемлющий план действий)", — сообщил американский дипломат, отметив, что ожидать какого-либо глобального решения по данному вопросу в ближайшее время не стоит.

Он также добавил, что Вашингтон будет "следить за тем, чтобы Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжало отслеживать и проверять все обязательства Ирана в рамках ядерного соглашения".

Президент США Дональд Трамп, который является активным противником достигнутого соглашения, уже дважды уведомлял конгресс о том, что Иран соблюдает положения договоренностей. Он обязан это делать по представлению госдепа каждые 90 дней.

Последний раз Трамп уведомил об этом конгресс 17 июля. Таким образом, следующий доклад должен быть представлен 30 октября. Как пояснил собеседник агентства, Вашингтон пока продолжает режим приостановки санкций в отношении Ирана в рамках СВПД.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.

При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.