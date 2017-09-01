США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Включая россиян: Киев вводит биометрический контроль на границе

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2017 (23)
19:0401.09.2017
0760
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудница пограничной службы Украины. Архивное фотоСотрудница пограничной службы Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о внедрении с 2018 года биометрического контроля для граждан других стран, пересекающих украинскую границу, в том числе россиян. С 1 января иностранцам на границе придется сдавать отпечатки пальцев, которые будут внесены в национальную систему биометрической верификации и идентификации.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины
Порошенко поручил внести Россию в список стран "миграционного риска"
Кабмину поручено разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

Разговоры о введении виз для граждан РФ активизировались после получения Украиной безвизового режима с ЕС. В Москве заявили, что подобные инициативы вызовут зеркальные меры. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что МИД готов выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято. При этом он выступил за создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину.

Контроль в три этапа

Порошенко заявил, что решение СНБО предусматривает новый порядок пересечения границы для граждан стран, "которые несут риски для Украины", в частности, будет введен биометрический контроль для желающих посетить Украину.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : пресс-службы президента Украины
Порошенко поручил кабмину и СБУ усилить контроль за въездом иностранцев
По его словам, процедура будет проходить в три этапа. На первом этапе человек может подать предварительное уведомление о том, что собирается на Украину и будет пересекать границу. Второй этап — непосредственная фиксация на границе биометрического паспорта или биометрических данных. И третий — фиксация человека в месте, где он планирует находиться.

"Считаю, что такая практика распространенная. В условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, эта практика вполне оправдана", — добавил Порошенко.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Более строгий контроль для россиян

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины
Порошенко поручил улучшить законы о регистрации иностранцев на Украине
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что система проверки граждан РФ при пересечении границы будет более строгой, чем в отношении других иностранцев.

"Для граждан РФ утвержден двухступенчатый контроль. Они, кроме того, что как иностранцы будут предоставлять биометрические данные, должны еще заблаговременно уведомить о том, что намерены ехать на Украину, и предоставить минимальный объем информации о себе", — сказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

Он также пояснил, что биометрический контроль на границе с Украиной будет предполагать сбор отпечатков пальцев у въезжающих иностранцев, а наличие биометрического паспорта не является обязательным.

Миграционные риски

Президент Украины также поручил правительству обновить список стран миграционного риска и внести в него РФ.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Пушков: в число стран "миграционного риска" входит не Россия, а Украина
На официальном сайте Верховной рады указывается, что принятый кабмином в 2009 году список стран миграционного риска, который состоял из 90 государств, в 2012 году утратил силу. В этот список, в частности, входили ряд стран Африки, Азии и Латинской Америки, а также некоторые члены СНГ — Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

Позднее правительство разработало новый порядок пересечение границы иностранцами, согласно которому желающие попасть на Украину должны были подтвердить финансовую состоятельность.

Информации о существовании нового списка стран миграционного риска нет. Не исключено, что такой документ существует для внутриведомственного использования.

Пункт пропуска на границе. Архивное фото
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
КПП Украины будут оборудованы биометрическим контролем к 2018 году
Порошенко поручил правительству за месяц усовершенствовать законодательство о порядке регистрации на Украине иностранцев, а также в двухмесячный срок разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину. Кроме того, кабмину поручено в этот же срок решить вопрос "осуществления въезда на Украину и выезда из Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель".

Порошенко также дал получение правительству и Службе безопасности принять меры по усилению контроля въезда и выезда иностранцев, в том числе граждан РФ.

Пострадают украинцы

Действия властей Украины по усилению контроля въезда и выезда иностранцев, в том числе граждан РФ, в первую очередь ударят по украинским гражданам, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

Проверка документов на границе. Архивное фото
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Погранслужба: биометрический паспорт для въезда на Украину необязателен
"Все эти антироссийские действия украинской власти в последнее время, в первую очередь, ударяют по украинским гражданам, но это у них (властей Украины) фирменный стиль, похоже", — сказал эксперт РИА Новости.

Он считает, что, по сути, это введение визового проезда без постановки визы в паспорт. То есть это разрешительный, а не уведомительный вариант для российских граждан.

"Я думаю, что будут адекватные действия со стороны России, симметричные. Это, конечно, создаст очень серьезные проблемы для украинских граждан", — отметил Жарихин.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев допускает, что Россия может постепенно делать зеркальные шаги, в частности, ужесточить порядок пересечения границы для украинцев.

"Если бы ввели с помпой и пафосом визовый режим гражданам Российской Федерации, то России нужно было бы как-то отвечать на это. Такая паллиативная, спокойная, тихая, но не менее эффективная мера со стороны Украины – это дает России возможность тоже действовать без излишнего пафоса и громкости, постепенно ужесточать режим пересечения границы между Украиной и Россией", — сказал Карасев РИА Новости.

Сотрудник пограничной службы. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Эксперт: Россия может ответить Киеву на ужесточение пересечения границы
В свою очередь, директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что власти Украины будут и в дальнейшем ужесточать порядок пересечения границы для граждан РФ.

"Я не сомневаюсь в том, что, став на дорогу "прочь от Москвы", украинское руководство будет наращивать и попытается испытать все возможности создания каких-то проблем для Российской Федерации, невзирая на то, что параллельно будут создаваться проблемы для украинских граждан. Что касается ответных мер России, трудно сказать. Вообще говоря, есть накопление раздражения в Москве действиями украинской власти, когда-то будет переполнение и будут ответные меры", — заявил Погребинский РИА Новости.

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена