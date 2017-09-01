Украинские силовики заявляют, что 1 сентября в Донбассе прошло спокойно

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Украинские силовики заявляют, что 1 сентября в Донбассе прошло относительно спокойно, зафиксировано восемь обстрелов их позиций.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

"День знаний — первый день нового учебного года — прошел в районе проведения АТО (военной операции в Донбассе — ред.) относительно спокойно", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.

Как заявляют силовики, с полуночи ополченцы "не применяли минометы и другое тяжелое вооружение, а восемь обстрелов, которые зафиксированы, имели провокационный характер". По данным пресс-центра, ополченцы продолжили обстреливать позиции силовиков на донецком и луганском направлениях.

"Стоит добавить, что новый этап перемирия, в ходе которого уменьшилась огневая активность противника, позволил сегодня спокойно пойти в школы и вузы тысячам жителей Донбасса. Для них обучение в родных городах и поселках под украинским флагом — уже победа. В прифронтовых районах каждый из учащихся и студентов знает цену, которую платит украинская армия за мир", — сообщили в штабе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.