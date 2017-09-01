ЛНР в два раза увеличила экспорт продукции за год

ЛУГАНСК, 1 сен — РИА Новости. Объем экспорта продукции самопровозглашенной Луганской народной республики увеличился более в два раза за минувший год, сообщила во время II экономического форума исполняющая обязанности министра экономического развития ЛНР Елена Костенко.

"По итогам 2016 года внешнеторговый оборот ЛНР по сравнению с 2015 годом увеличился в два раза. Объем экспорта за первое полугодие 2017 года также увеличился более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. А в июне 2017 года достиг своего максимального значения, начиная с 2015 года", — заявила Костенко.

Она подчеркнула, что наиболее значительный прирост объема реализованной продукции (56,9%) отмечается в областях деревообработки, производства бумаги и полиграфии.

"Продолжает наращивать темпы угольная промышленность. Объем реализованной угольной продукции государственными унитарными предприятиями вырос в 2,3 раза, добыто более 4,1 миллиона тысяч тонн угля", – отметила Костенко.

На митингах в начале апреля 2014 года не признавшие легитимность февральского госпереворота жители Донецкой и Луганской областей Украины провозгласили создание "народных республик", которые после проведенных в мае референдумов объявили о своем суверенитете и сформировали собственные органы власти. В ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев самопровозглашенные республики не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, по последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.