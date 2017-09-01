КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко во вранье и заявил, что лишение его гражданства — это личная инициатива главы украинского государства.

Ранее Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Порошенко в пятницу заявил, что вопросом возможного возвращения Саакашвили на Украину должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы.

"Порошенко отвечать на вопросы о лишении меня гражданства явно не хочется. Но приходится. Спустя 37 дней мы таки услышали ответ. И в этом ответе он ведет себя как трус — он прячется за процедуру. Это, мол, не я решил. Это по закону так положено. Президент врет. Это не по закону — это его нарушения, и в суде это будет доказано. И не скрыть, что это его личная инициатива — его страх и желание избавиться от неудобного Саакашвили, выдворив его из Украины. Не выйдет. Следов это, Порошенко уже проиграл. И как политик, и как человек", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Саакашвили ранее заявил, что вернется на Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска "Краковец". Члены его партии "Движение новых сил" сообщили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти на Украину.

Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.