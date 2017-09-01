На Украине задержали бывшего директора "Луганского патронного завода"

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего директора "Луганского патронного завода", ее уведомили о подозрении по статье "создание террористической группы или террористической организации", сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Сотрудники Главного следственного управления СБУ совместно с контрразведкой службы задержали сепаратистского "экс-директора" ЗАО "Луганский патронный завод"… Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в июне 2014 года приказом премьера самопровозглашенной ЛНР задержанная была назначена на должность исполняющего обязанности директора завода. По версии следствия, она провела инвентаризацию более 14 миллионов патронов к огнестрельному оружию, которые хранились на предприятии. Директор также организовала на мощностях завода изготовления еще почти 2 миллионов патронов различного калибра. Указывается, что боеприпасы она передавала ополченцев.

Как отмечается, после смены руководства ЛНР задержанную уволили, правоохранители задержали ее в Полтавской области.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.