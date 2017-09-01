Киеву не удалось полностью возобновить вещание украинских телеканалов в ДНР

ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Попытки Киева возобновить вещание украинских телеканалов на всей территории самопровозглашенной Донецкой народной республики и заглушить сигнал местных и российских ТВ не увенчались успехом, заявили в Минсвязи ДНР.

Ранее в пресс-службе Нацсовета по телерадиовещанию Украины заявляли о переносе передатчика в подконтрольную Киеву Авдеевку, что позволило наладить вещание двух украинских телеканалов на территории ДНР. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил об установке в Донецкой области оборудования, которое позволит глушить сигнал российских телеканалов в Донбассе.

"Украинским властям удалось передвинуть свои передатчики ближе к линии разграничения — в Авдеевку, для трансляции на территории республики всего двух, далеко не самых рейтинговых, украинских телеканалов и одного регионального радио. Но это никак не повлияло на предпочтения наших жителей. Во-первых, они давно осознанно сделали выбор в пользу республиканских СМИ, во-вторых, если их сигнал и добивает (достает), то только до прилегающих к самой Авдеевке населенных пунктов", — сообщили в пресс-службе Минсвязи ДНР.

По данным ведомства, также безрезультатны попытки Киева заглушить вещание российских телеканалов в Донбассе. "Заглушить наш сигнал технически сложно, но можно. Для этого необходимы большие финансовые затраты. Учитывая украинские резервы и возможности, эффективность их мероприятий — около нулевая", — отметили в Минсвязи.

В министерстве добавили, что с территории ДНР успешно налажено вещание шести российских и четырех республиканских телеканалов на подконтрольные Киеву территории Донбасса. "По нашим данным, республиканские и российские каналы смотрят 73% жителей подконтрольной Киеву части Донецкой области", — заявили в ведомстве.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.