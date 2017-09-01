Эксперт: Порошенко стремится изолировать украинцев от их близких в России

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко преследует цель изолировать друг от друга украинцев и их родственников из России, заявил РИА Новости в пятницу бывший глава Центра общественных связей ФСБ России генерал-майор Александр Михайлов.

Порошенко в пятницу подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

"Понятно, что это создаст проблемы людям, регулярно въезжающим в Украину. Конечно, у Порошенко есть цель изолировать друг от друга своих граждан и их родственников из РФ", — сказал Михайлов.

В то же время собеседник агентства отметил, что, несмотря на резкое и необдуманное решение президента Украины, данная инициатива является закономерной, так как у биометрических паспортов есть неоспоримые преимущества по сравнению с нынешними документами, удостоверяющими личность.

"Скоро весь мир будет переходить на биометрические паспорта – это вообще удобная вещь, гораздо более надежная, чем документы, которые сегодня используются гражданами при въезде в ту или иную страну. Наступит время, когда такими паспортами будут пользоваться во всех странах мира", — сказал генерал.

Ранее в парламенте Украины звучали призывы ввести с Россией визовый режим, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.