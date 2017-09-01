Порошенко: учения "Запад" угрожают территориальной целостности Украины

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Совместные учения России и Белоруссии "Запад-2017" представляют угрозу для Украины, считает президент Петр Порошенко.

"Мы с большим вниманием относимся к проведению этих учений. Видим возможности угрозы, в том числе для территориальной целостности Украины", — рассказал он журналистам во время рабочей поездки в Харьковскую область.

Он сообщил, что этот вопрос обсуждался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Мы получили заверения, что ни в коем случае с территории Белоруссии ни сейчас, ни в будущем не будет угрозы. Надеюсь, что это слово будет соблюдено. Нет оснований ставить это под сомнение", — сказал он.

Порошенко напомнил, что Украина будет наблюдать за ходом учений.

Ранее спикер украинского Генштаба Владислав Волошин заявил, что учения могут закончиться попыткой прорыва бойцов в сторону Калининградской области и захватом территории Польши и Литвы. По его мнению, часть российского вооруженного контингента может остаться в Белоруссии.

Российско-белорусские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября. В них примут участие около 12,7 тысяч военнослужащих. В маневрах будет задействовано 370 единиц бронетехники, до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более сорока самолетов и вертолетов.

Власти России и Белоруссии неоднократно заявляли, что все мероприятия будут открыты для иностранных наблюдателей. На учения приглашены представители семи стран: Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и Норвегии.