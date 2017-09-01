Система въезда на Украину для россиян будет сложнее, чем для других

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Граждане РФ с 2018 года должны будут проходить более сложную по сравнению с другими иностранцами процедуру идентификации для въезда на территорию Украины, заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию. По данным Госпогранслужбы, биометрический контроль будет предполагать сбор отпечатков пальцев у иностранцев, наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным.

"Для граждан РФ этим решением СНБО (Совета нацбезопасности и обороны), которым утверждается система биометрического контроля, утверждается двухступенчатый уровень контроля. В частности, они, кроме того, что как иностранцы будут подавать биометрические данные, будут должны заблаговременно сообщить, что они планируют ехать на Украину и подать минимальный объем информации о себе", — сказал Слободян в пятницу в эфире телеканала "112.Украина".