Система въезда на Украину для россиян будет сложнее, чем для других

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Граждане РФ с 2018 года должны будут проходить более сложную по сравнению с другими иностранцами процедуру идентификации для въезда на территорию Украины, заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Для граждан РФ этим решением СНБО (Совета нацбезопасности и обороны), которым утверждается система биометрического контроля, утверждается двухступенчатый уровень контроля. В частности, они, кроме того, что как иностранцы будут подавать биометрические данные, будут должны заблаговременно сообщить, что они планируют ехать на Украину и подать минимальный объем информации о себе", — сказал Слободян в пятницу в эфире телеканала "112.Украина".