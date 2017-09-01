СМИ: более миллиона человек покинули свои дома из-за стихии на юге США

Местные жители с вещами на улице затопленной штормом Харви на северо-востоке Хьюстона. 30 августа 2017

Местные жители с вещами на улице затопленной штормом Харви на северо-востоке Хьюстона. 30 августа 2017

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома спустя неделю после того, как ураган "Харви" обрушился на территорию американского штата Техас, где привел к наводнениям, передает агентство Рейтер.

Территория округа Харрис, население которого составляет порядка 4,6 миллиона человек и где расположен четвертый по населению город США и крупнейший города Техаса — Хьюстон, оказалась под водой на 75%, отмечает агентство, ссылаясь на данные властей округа.

Кроме того, телеканал CNN сообщил, что число жертв возросло до 47. Ранее агентство Рейтер сообщало о 44 погибших.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.