В Финляндии освободили подозреваемого в причастности к нападению в Турку

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Полиция Финляндии освободила одного из подозреваемых в причастности к нападению с ножом в городе Турку.

"Полиция освободила мужчину, подозреваемого в возможной причастности к нападению с ножом в Турку 18 августа", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции. Мужчина был помещен под стражу в прошлый вторник. "Больше нет причин подозревать его в этих правонарушениях", — сообщила полиция.

На данный момент в заключении остается лишь главный подозреваемый, 23-летний выходец из Марокко Абдеррахман Буанан, который напал с ножом на прохожих в финском Турку 18 августа. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Полиция подтвердила, что нападение в Турку расследуется по статье "терроризм".

Во вторник полиция освободила двух лиц, с которых также были сняты подозрения в причастности к нападению в Турку.