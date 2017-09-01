МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Полиция Финляндии освободила одного из подозреваемых в причастности к нападению с ножом в городе Турку.
"Полиция освободила мужчину, подозреваемого в возможной причастности к нападению с ножом в Турку 18 августа", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции. Мужчина был помещен под стражу в прошлый вторник. "Больше нет причин подозревать его в этих правонарушениях", — сообщила полиция.
Во вторник полиция освободила двух лиц, с которых также были сняты подозрения в причастности к нападению в Турку.