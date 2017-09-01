Президент Кении призвал уважать аннулирование результатов выборов

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Кении Ухуру Кениата заявил, что хотя не согласен с решением Верховного суда (ВС) страны аннулировать результаты президентских выборов, он уважает данное решение и призывает к тому же своих сограждан, передает агентство Рейтер.

"Мы уважаем это (решение). Мы с ним не согласны. И опять же, я призываю к миру… Это суть демократии", — цитирует агентство Кениату.

В пятницу Верховный суд Кении признал недействительными результаты президентских выборов, на которых победил действующий президент. Согласно постановлению ВС, новые президентские выборы должны быть проведены в течение 60 дней.

Действующий президент Кении заявил, что правящая партия будет участвовать в выборах с той же повесткой, как на предыдущем голосовании. Оппозиция Кении поприветствовала решение суда.

Выборы главы государства прошли в Кении в августе. По данным избиркома, победил Кениата, набрав 54,27% голосов. Его соперник Раила Одинга получил 44,74% голосов. Таким образом, действующий президент был переизбран на второй пятилетний срок.

Оппозиция заявила, что база данных избирательной комиссии подверглась хакерской атаке, из-за чего результаты всеобщих выборов были подтасованы. Независимая избирательная комиссия Кении опровергла эти заявления.