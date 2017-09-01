МАДРИД, 1 сен — РИА Новости, Сергей Сарымов. Судья Фернандо Андреу отклонил апелляцию об освобождении из-под стражи двух подозреваемых в организации и совершении терактов в испанской Каталонии 17 августа, сообщает испанское радио Cadena Ser.

Четыре главных подозреваемых по терактам в Каталонии 24 августа были доставлены в суд для допроса. Судья Фернандо Андреу, ведущий это дело, принял решение не продлевать задержание Салаха эль-Кариба и освободить его под меры предосторожности. Позже решение освободить под меры предосторожности было принято относительно другого подозреваемого — Мохаммеда Аалью. Два других подозреваемых: Дрисса Оукабир и Мохаммед Хули Кемляль — решением суда были помещены под арест.

Адвокаты Оукабира и Кемляля подали апелляцию с просьбой освободить их из-под стражи, однако судья отклонил это решение, аргументировав это тем, что существуют "серьезные подтверждения" их участия в терактах. Оукабир и Кемляль, как и эль-Кариб и Аалья, являются главными подозреваемыми в этом деле, им предъявлены обвинения по следующим статьям: участие в террористической группировке, убийства, причинение ущерба, а также хранение взрывчатых веществ.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ* (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 16 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Запрещенная в России террористическая организация