МАДРИД, 1 сен — РИА Новости, Сергей Сарымов. Судья Фернандо Андреу отклонил апелляцию об освобождении из-под стражи двух подозреваемых в организации и совершении терактов в испанской Каталонии 17 августа, сообщает испанское радио Cadena Ser.
Адвокаты Оукабира и Кемляля подали апелляцию с просьбой освободить их из-под стражи, однако судья отклонил это решение, аргументировав это тем, что существуют "серьезные подтверждения" их участия в терактах. Оукабир и Кемляль, как и эль-Кариб и Аалья, являются главными подозреваемыми в этом деле, им предъявлены обвинения по следующим статьям: участие в террористической группировке, убийства, причинение ущерба, а также хранение взрывчатых веществ.
Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ* (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 16 человек, 130 пострадали.
*Запрещенная в России террористическая организация