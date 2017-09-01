Погранслужба: биометрический паспорт для въезда на Украину необязателен

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Биометрический контроль на границе с Украиной будет предполагать сбор отпечатков пальцев у въезжающих иностранцев, наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года.