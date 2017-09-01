На юге Филиппин в столкновении с боевиками погибли трое военных, 52 ранены

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Очередное столкновение филиппинских военных с боевиками-исламистами на юге страны унесло жизни троих солдат, еще 52 ранены, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя армии Филиппин.
Столкновение с выступающими на стороне ИГ* боевиками произошло в четверг, когда филиппинские военные взяли под контроль мост в городе Марави.
"Мы работаем над тем, чтобы зачистить оставшиеся районы, где еще находится противник", — заявил представитель армии Филиппин бригадный генерал Реституто Падилла. По его данным, было уничтожено по меньшей мере пять боевиков.
"Сегодня после небольшого перерыва, сделанного, чтобы должным образом почтить торжественность и значимость этого дня, операции продолжатся без каких-либо задержек", — сказал Падилла, делая отсылку к мусульманскому празднику Курбан-байрам, который начали отмечать в пятницу, 1 сентября.
По последним данным агентства, за время столкновений в общей сложности было ликвидировано 620 боевиков, погибли 45 гражданских лиц, 136 солдат и полицейских.
* Террористическая организация, запрещенная в России.