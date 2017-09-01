"Матери Беслана" попросили ЕСПЧ отказать России в пересмотре дела

БЕСЛАН, 1 сен — РИА Новости, Маргарита Савельева. Комитет "Матери Беслана" направил обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой отказать властям России в рассмотрении дела о теракте в Беслане в Большой палате, сообщила на пресс-конференции председатель комитета Сусанна Дудиева.

В середине июля министерство юстиции РФ обжаловало решение ЕСПЧ, обязавшего Россию выплатить более 3 миллионов евро пострадавшим при захвате школы в Беслане. Иск в ЕСПЧ подали 409 россиян, считающие, что власти не провели эффективного расследования событий в Беслане. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

"Считаем, что заявителями было представлено достаточно фактов, чтобы оставить постановление ЕСПЧ без изменений и отказать в ходатайстве российским властям рассмотреть дело "Тагаева и другие против России" в Большой палате суда", — следует из обращения.

В обращении говорится, что ходатайство Минюста перед ЕСПЧ о передаче дела в Большую палату и, тем самым, его затягивание, заявители считают циничным, жестоким и оскорбительным шагом.

Минюст в июле заявлял, что Россия считает, что ЕСПЧ при решении таких дел применяет двойные стандарты. В релизе отмечалось, что "особое внимание власти РФ уделили опровержению ранее сделанных первой инстанций ЕСПЧ выводов о том, что национальное законодательство должно отражать подробное описание и содержание спасательных и контртеррористических операций с указанием используемых методов и видов оружия, которое должно применяться в каждом конкретном случае". Минюст полагает, что такая практика помогла бы террористам в совершении терактов.

Ведомство также отметило, что "подобный подход Европейского суда представляется ошибочным и влекущим серьезные негативные последствия". По данным Минюста, опыт стран Европы по разрешению ситуаций, связанных с захватом заложников, представляет собой, как правило, захват относительно небольшого числа заложников, "но даже в таких ситуациях… государства зачастую не могли ни предотвратить захват заложников, ни разрешить соответствующие кризисные ситуации без жертв".

В связи с этим Россия призвала Страсбургский суд пересмотреть его выводы в пользу "взвешенных решений, позволяющих властям … эффективно противостоять террористической угрозе".