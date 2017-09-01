В ДНР за время конфликта были повреждены более 420 школ и детсадов

ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Более 420 школ и детских садов были повреждены в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за обстрелов за время конфликта в Донбассе, восстановлено около половины из них, сообщил в пятницу первый замминистра строительства и ЖКХ ДНР Виталий Кижаев.

"В результате боевых действий в республике получили повреждения 615 объектов образования, из них 258 школ и 168 садиков. Восстановлено 255 школ и детских садов", — приводит слова Кижаева пресс-служба Минстроя ДНР.

Он отметил, что до конца сентября планируется восстановить еще 12 школ и детских садов.

"Оставшиеся объекты образования – 50 школ и 49 дошкольных учреждений – мы планируем восстановить в следующем году. Эти объекты находятся на линии разграничения в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Докучаевске", — добавил Кижаев.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.