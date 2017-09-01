МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что в число стран "миграционного риска" давно входит Украина, а не Россия; причем об опасности визитов туда, по словам сенатора, американцев предупреждал даже Госдеп США.

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года. При этом он поручил обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

"Не Россия, а Украина давно входит в число стран "миграционного риска". В 2016 (году) Госдеп США предупредил американцев: осторожно, опасная страна", — написал Пушков в Twitter.

Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.