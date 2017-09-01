На востоке Китая автомобиль со школьниками упал с моста

ПЕКИН, 1 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Автомобиль, перевозивший учеников начальной школы, в пятницу упал с моста на берег небольшой реки в восточной китайской провинции Фуцзянь, в результате погибли двое взрослых, 15 детей госпитализированы, сообщает газета "Наньфан души бао".

Инцидент произошел около 17.40 по местному времени (12.40 мск) в уезде Сянью. По предварительным данным, в результате ДТП погиб водитель.

Информации о том, что послужило причиной аварии, пока не поступало, на месте работают спасательные службы. Ведется расследование.