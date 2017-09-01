Политолог прокомментировал усиление контроля въезда иностранцев на Украину

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Действия властей Украины по усилению контроля въезда и выезда иностранцев, в том числе граждан РФ, в первую очередь ударят по украинским гражданам, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил Кабмину и Службе безопасности страны принять меры по усилению контроля въезда и выезда иностранцев, в том числе граждан РФ. Это следует из указа, который в пятницу опубликован на сайте главы украинского государства.

"Все эти антироссийские действия украинской власти в последнее время, в первую очередь, ударяют по украинским гражданам, но это у них (властей Украины) фирменный стиль, похоже", — сказал эксперт РИА Новости.

Он считает, что, по сути, это введение визового проезда без постановки визы в паспорт. То есть это разрешительный, а не уведомительный вариант для российских граждан.

"Я думаю, что будут адекватные действия со стороны России, симметричные. Это, конечно, создаст очень серьезные проблемы для украинских граждан", — отметил Жарихин.