Посол России оценил неучастие Израиля в западных санкциях

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен — РИА Новости. Россия высоко ценит самостоятельность Израиля от его западных союзников при выстраивании двусторонних отношений, сказал посол РФ в Тель-Авиве Александр Шеин в интервью местному интернет-порталу Walla.

Израиль не участвует в западном санкционном давлении на РФ и не подпадает под ответные российские контрмеры, хотя, по признанию обеих сторон, вынужден проявлять осторожность, чтобы не осложнять отношения с третьими странами.

"Мы очень ценим, что Израиль, будучи союзником США… не присоединился к западным санкциям в отношении России и проводит свою самостоятельную политику в отношении России, занимая нейтральную позицию по тем событиям, которые происходят в российско-украинских отношениях и так далее", — сказал Шеин.

Россия, по его словам, отвечает тем же. "К Израилю мы относимся вне контекста наших отношений с США", — добавил он.

Российско-израильские отношения посол назвал "партнерскими", хотя и признал, что они не лишены разногласий.

"Наша единственная цель — находить точки соприкосновения, точки взаимопонимания и взаимодействия. Не во всем совпадают наши представления о том, что происходит в мире и регионе, но по большей части мы находим взаимопонимание и можем сотрудничать по очень многим направлениям, что мы и делаем. Конечно, это партнерские отношения", — сказал Шеин.

Он добавил, что Россия хочет иметь "ровные" отношения со всеми странами Ближнего Востока, не выделяя, в отличие от советских времен, ни одну из них.

"Мы не ставим в шкале приоритетов, скажем, Сирию выше Израиля или Израиль выше Саудовской Аравии. Мы хотим развивать ровные отношения со всеми государствами региона. Мы считаем, что это в интересах и региона, и России", — сказал посол.

В интервью он затронул одну из центральных для Израиля тем — иранской атомной программы, заверив, что Россия никогда не допустит появления у Исламской республики ядерного оружия.

"В том, что касается Ирана, мы участники всеобъемлющего соглашения, подписанного между "шестеркой" и Ираном, которое позволяет МАГАТЭ очень плотно контролировать Иран в том, что касается вопросов мирного атома, чтобы мирный атом не превратился в ядерную бомбу. Мы категорически против и никогда не допустим того, чтобы Иран обзавелся ядерным оружием", — сказал Шеин.