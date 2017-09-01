Порошенко поручил улучшить законы о регистрации иностранцев на Украине

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил кабмину в месячный срок усовершенствовать законодательство о порядке регистрации на Украине иностранцев, в том числе граждан РФ. Соответствующий указ обнародован в пятницу на сайте главы государства.

Порошенко в пятницу ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года.

"Кабинету министров Украины: в месячный срок принять меры по усовершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства/пребывания на территории Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска или въехавших на Украину с территории таких государств", — говорится в тексте указа.