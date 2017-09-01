Порошенко поручил разработать порядок информирования о въезде в страну

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил кабмину в двухмесячный срок разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину.

В пятницу Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО Украины о введении биометрического контроля на границе, в том числе для граждан РФ, с 1 января 2018 года.

Согласно решению, правительству Украины поручено в двухмесячный срок разработать необходимый механизм.

"Проработать в двухмесячный срок вопрос о механизме и этапности внедрения предварительного электронного уведомления иностранцами и лицами без гражданства въезда на Украину", — говорится в документе.

Также кабмину поручено в этот срок решить вопрос "осуществления въезда на Украину и выезда из Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель".