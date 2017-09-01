Порошенко поручил кабмину и СБУ усилить контроль за въездом иностранцев

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил кабмину и Службе безопасности страны принять меры по усилению контроля въезда и выезда иностранцев, в том числе граждан РФ, следует из указа, который в пятницу опубликован на сайте главы украинского государства.

В июле Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу страны, уже подготовлены соответствующие проекты решений. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России. Ранее фракция "Народного фронта" призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с РФ, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

"Обеспечить осуществление при участии Службы безопасности Украины комплексных мероприятий по усилению контроля за въездом на Украину, выездом из Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины", — говорится в указе.