Украинские полицейские ограбили инструктора из Канады, приехавшего их учить

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Киеве полицейские ограбили своего коллегу из Канады, который приехал на Украину, чтобы обучать стражей правопорядка. Об этом сообщает "Страна.ua".
Инцидент произошел с участием сотрудников Печерского райотдела Управления полиции охраны Киева. Полицейские по надуманному поводу проверили документы у гражданина Канады. Затем один из них пригласил иностранца в служебную автомашину, где отобрал у него деньги и кредитную карту. После этого злоумышленники уехали, оставив мужчину на улице.
В мае 2017 года сотрудники правоохранительных органов ограбили турецкого туриста, который приехал в Киев на "Евровидение". Потерпевший вернулся на родину до окончания процессуальных действий, поэтому расследование уголовного дела не было завершено.