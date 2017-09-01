Более 50 домов сгорело из-за обстрелов в августе, сообщили в ЛНР

ЛУГАНСК, 1 сен — РИА Новости. Более 50 домов сгорели в самопровозглашенной Луганской народной республики в августе в результате обстрелов зажигательными снарядами, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Пользуясь чрезвычайным положением в связи с пожарной опасностью из-за жаркой погоды в республике, ВСУ (вооруженные силы Украины) применяют зажигательные снаряды с целью нанесения максимального ущерба, создавая очаги возгорания вблизи населенных пунктов. Так, за прошедший месяц на территории республики в результате обстрелов ВСУ пожаром уничтожены 53 жилых дома", — сказал Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.