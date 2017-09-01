Порошенко поручил внести Россию в список стран "миграционного риска"

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил кабмину страны внести Россию в список стран миграционного риска, соответствующий указ в пятницу опубликован на сайте главы украинского государства.

Порошенко в пятницу ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года.

"Кабинету министров Украины обновить перечень государств миграционного риска, в частности, внести в него Российскую Федерацию", — говорится в указе.