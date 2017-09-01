Порошенко утвердил биометрический контроль для иностранцев

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года.

Соответствующий указ в пятницу опубликован на официальном сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины", — говорится в документе.

Контроль за выполнением решения, введенного в действие указом, возлагается на СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кроме того, кабмину поручено обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Также глава государства поручил разработать необходимые для этого ресурсы.