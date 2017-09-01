Президент Украины рассказал об этапах биометрического контроля на границе

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о биометрическом контроле для иностранцев на границе будет обнародовано в ближайшие часы, оно будет предусматривать несколько этапов, заявил президент страны Петр Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что на днях введет в действие решение СНБО о биометрическом контроле для иностранцев на границе, которое заработает с 2018 года.

"В ближайшие часы должно быть обнародовано решение СНБО, которым предусматривается, что, начиная с 1 января 2018 года, пересечение границы из стран, которые несут риски для Украины, должно быть осуществлено по биометрическим паспортам", — цитирует Порошенко его пресс-служба.

По его словам, процедура будет проходить в три этапа. На первом этапе человек может подать предварительное уведомление о том, что собирается на Украину и будет пересекать границу. Второй этап — непосредственная фиксация на границе биометрического паспорта или биометрических данных. И третий — фиксация человека в месте, где он планирует находиться.

"Считаю, что такая практика распространенная. В условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, эта практика вполне оправдана", — заявил Порошенко.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

В июле Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу страны, уже подготовлены соответствующие проекты решений. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России. Ранее фракция "Народного фронта" призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с РФ, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.