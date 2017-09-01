Евросоюз выделит два миллиона евро пострадавшим от наводнений в Азии

БРЮССЕЛЬ, 1 сен – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз выделит около 2 миллионов евро для оказания гуманитарной помощи людям, пострадавшим от наводнений в Индии, Непале, Мьянме и Бангладеш, говорится в сообщении Еврокомиссии.
Эти средства помогут в обеспечении пострадавших продовольствием, питьевой водой, средствами гигиены, палатками и прочими предметами первой необходимости.
Еврокомиссия отмечает, что за последние недели тысячи людей в регионе погибли или были вынуждены переселиться из-за разгула стихии.
"Евросоюз находится в тесном контакте с работающими в регионе гуманитарными организациями для направления экстренного финансирования для помощи наиболее нуждающимся", — отмечает Еврокомиссия.