Евросоюз выделит два миллиона евро пострадавшим от наводнений в Азии

БРЮССЕЛЬ, 1 сен – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз выделит около 2 миллионов евро для оказания гуманитарной помощи людям, пострадавшим от наводнений в Индии, Непале, Мьянме и Бангладеш, говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Евросоюз предоставляет первичное экстренное финансирование в размере около 2 миллионов евро наиболее уязвимым людям, пострадавшим в Индии, Бангладеш, Мьянме и Непале", — говорится в сообщении.

Эти средства помогут в обеспечении пострадавших продовольствием, питьевой водой, средствами гигиены, палатками и прочими предметами первой необходимости.

Еврокомиссия отмечает, что за последние недели тысячи людей в регионе погибли или были вынуждены переселиться из-за разгула стихии.

"Евросоюз находится в тесном контакте с работающими в регионе гуманитарными организациями для направления экстренного финансирования для помощи наиболее нуждающимся", — отмечает Еврокомиссия.