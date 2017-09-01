В ДНР настаивают на выводе нацбатальонов из района Авдеевки в Донбассе

ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика настаивает на замене Киевом нацбатальонов в районе Авдеевки на подразделения украинских силовиков для прекращения огня, заявил в пятницу журналистам полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин.

Накануне Пушилин по итогам видеоконференции контактной группы заявил, что ДНР предложила Киеву убрать от линии соприкосновения в районе Авдеевка-Ясиноватая националистические подразделения.

"Можно было проанализировать, на каких направлениях были нарушения ("школьного перемирия" — ред.). Порядка 80% — на направлении Авдеевка-Ясиноватая. У нас есть данные, что там находятся подразделения "Правого сектора"* и других нацбатальонов, поэтому логично предположить, что они являются провокаторами обстрелов", — заявил Пушилин.

По его словам, на участках, где находятся украинские силовики, фиксируется крайне низкое число нарушений. "Поэтому было логично предложить провести рокировку и убрать националистические подразделения из Авдеевки. Надеюсь ли я, что Украина пойдет таким путем? Сомневаюсь. Но озвучивать, где-то добиваться и требовать мы обязаны. Во многом все зависит от ОБСЕ, стран-гарантов и США", — добавил полпред ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

* Организация, запрещенная в России