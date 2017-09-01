В ЛНР сообщили о 46 погибших украинских силовиках в Донбассе в августе

ЛУГАНСК, 1 сен — РИА Новости. Сорок шесть украинских силовиков погибли в Донбассе в августе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"По нашим данным, в течение августа погибли 46 военнослужащих ВСУ (вооруженных сил Украины). Из них только лишь 20 – боевые потери и 26 – небоевые", — заявил Марочко.

По данным Народной милиции ЛНР, самым молодым из погибших было 18 и 19 лет, старшему — 53 года.

"Двадцать шестого августа в районе населенного пункта Золотое один военнослужащий погиб от взрыва гранаты РГД-5 во время ее установки на растяжке. Всего за прошедший месяц в результате подрыва на собственных минных заграждениях погибли восемь военнослужащих ВСУ, трое получил ранения", — добавил Марочко.

Он утверждает, что, по официальным данным, потери силовиков за август составили десять погибших и 83 раненых.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.