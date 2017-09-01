МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Группа американских сенаторов подготовила законопроект, в случае принятия которого "Роснефть" не сможет получить американские активы венесуэльской нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela SA, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Petroleos de Venezuela предложила "Роснефти" почти половину активов своей дочерней компании Citgo Petroleum Corp. в качестве гарантий по кредиту. В США находятся три нефтеперерабатывающих завода компании Citgo, а также десятки нефтехранилищ.

Американские сенаторы с помощью законопроекта попытаются помешать этой сделке и убедить администрацию Трампа ее заблокировать, пишет WSJ, отмечая, что это, скорее всего, еще сильнее обострит отношения между Вашингтоном и Москвой.

По данным WSJ, законодатели могут добиться своей цели с помощью Комитета по иностранным инвестициям или министерства финансов.

Издание также отмечает, что "Роснефти" известно о возможной блокировке их сделки, поэтому они обсуждали с Венесуэлой другие варианты залогов. По словам двух людей, которым якобы известны детали переговоров, правительство Николаса Мадуры пообещало России не только участие в венесуэльских проектах по производству нефти, но и будущие поставки нефти в качестве залогов и выплат по кредиту.

В июле Reuters сообщало, что российская компания ведет переговоры с Petroleos de Venezuela об отказе от своего залогового права на акции Citgo, чтобы избежать негативных последствий санкций США.