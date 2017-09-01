В ЛНР сообщили о тяжелом вооружении силовиков у линии разграничения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (7)

ЛУГАНСК, 1 сен — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение украинских силовиков в районе шести населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Наша разведка продолжает выявлять наличие вооружения и военной техники ВСУ, запрещенных минскими соглашениями, вдоль линии боевого соприкосновения", — сообщил Марочко на брифинге.

По его словам, техника выявлена в районе шести населенных пунктов, подконтрольных Киеву. Разведка зафиксировала, в частности, две самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, БМП-2.

"Отсутствие в местах хранения украинской техники и вооружения, подлежащих отводу, ежедневно отражается в официальных отчетах СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ", — отметил Марочко. По его мнению, данные факты подтверждают нежелание Киева вести мирный диалог и выполнять соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе.