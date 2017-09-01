МИД ФРГ сообщил о задержании в Турции еще двух граждан Германии

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Еще двое граждан Германии задержаны в Турции, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя германского внешнеполитического ведомства.

По его данным, Берлину пока не удалось установить связь с задержанными. Власти Турции, по словам представителя МИД, не сообщили Германии об инциденте максимально быстро. Выяснилось, что задержания произошли в четверг, 31 августа.

"Мы исходим из того, что речь может идти о политических обвинениях", — заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

Как пишет журнал Spiegel, задержание подтвердили в полиции аэропорта турецкой Антальи. При этом пока неясно, собирались ли немецкие граждане покинуть страну, или только прилетели. Задержанные имеют только гражданство ФРГ.

В феврале в Стамбуле был арестован немецкий журналист турецкого происхождения Дениз Юджель, он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма".

В мае по аналогичным обвинениям была арестована немецкая журналистка Мешале Толу. Ранее суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер.

Отношения Турции и Германии в последнее время стали особенно напряженными. По утверждениям Анкары, в Германии нашли убежище многочисленные противники действующих властей, которых Турция подозревает в причастности к попытке госпереворота. Анкара неоднократно запрещала депутатам парламента ФРГ посещать военную базу Инджирлик, где расквартированы немецкие военнослужащие.

В свою очередь, Германия неоднократно запрещала турецким политикам проводить политические митинги на своей территории, где проживает крупная турецкая община.