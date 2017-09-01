МИД ФРГ сообщил о задержании в Турции еще двух граждан Германии

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Еще двое граждан Германии задержаны в Турции, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя германского внешнеполитического ведомства.
"Мы исходим из того, что речь может идти о политических обвинениях", — заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Как пишет журнал Spiegel, задержание подтвердили в полиции аэропорта турецкой Антальи. При этом пока неясно, собирались ли немецкие граждане покинуть страну, или только прилетели. Задержанные имеют только гражданство ФРГ.
В феврале в Стамбуле был арестован немецкий журналист турецкого происхождения Дениз Юджель, он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма".
Отношения Турции и Германии в последнее время стали особенно напряженными. По утверждениям Анкары, в Германии нашли убежище многочисленные противники действующих властей, которых Турция подозревает в причастности к попытке госпереворота. Анкара неоднократно запрещала депутатам парламента ФРГ посещать военную базу Инджирлик, где расквартированы немецкие военнослужащие.
В свою очередь, Германия неоднократно запрещала турецким политикам проводить политические митинги на своей территории, где проживает крупная турецкая община.