Силовики более 40 раз за неделю нарушили режим тишины, сообщили в ЛНР

ЛУГАНСК, 1 сен — РИА Новости. Украинские силовики более 40 раз за минувшую неделю нарушили режим тишины в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики 150 мин и снарядов, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в оборонном ведомстве ЛНР заявили, что за сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня.

"За минувшую неделю украинские силовики 44 раза нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 150 снарядов, мин и гранат", — сказал Марочко на брифинге.

По его словам, огонь велся из различных видов вооружения, в том числе минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов различных типов. Обстрелам подверглись районы 15 населенных пунктов ЛНР, добавил он. "По сравнению с прошлой неделей, количество обстрелов со стороны ВСУ значительно сократилось", — уточнил Марочко.

Он добавил, что на этой неделе пострадавших в результате обстрелов нет.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.