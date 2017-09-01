"Террорист": петицию против Сороса подписали более 72 тысяч человек

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Появившаяся на сайте Белого дома петиция с требованием признать Джорджа Сороса террористом и изъять всего активы набрала больше 72 тысяч подписей.

Текст петиции

"Принимая во внимание то, что Джордж Сорос умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать ситуацию и совершать иные антиправительственные акты против США и их граждан, создал и профинансировал десятки (возможно, сотни) отдельных организаций, единственной целью которых было применять террористическую тактику модели [Саула] Алинского для содействия коллапсу американских систем и конституционного правительства Соединенных Штатов, и развил нездоровое и чрезмерное влияние на всю Демократическую партию и значительную часть федерального правительства США, Министерство юстиции должно немедленно объявить Джорджа Сороса и все его организации и сотрудников внутренними террористами и изъять все его личное имущество и активы в рамках Закона о конфискации гражданского имущества".

Петиция была создана пользователем с инициалами E.B. 20 августа. Чтобы Белый дом обратил на нее внимание, она должна до 19 сентября набрать 100 тысяч подписей.

Что сделал Сорос

Американский миллиардер, финансист, инвестор и трейдер венгерского происхождения, Сорос неоднократно обвинялся в финансовых спекуляциях. В частности, воспользовавшись ипотечным кризисом в США, он за два года заработал около миллиарда долларов.

Власти Венгрии обвиняют его в том, что он вмешивается в дела страны и посредством своих фондов прививает ей чужие ценности.

МИД Израиля обвинял его в неоднократных попытках "подорвать демократические избранные израильские правительства", финансируя организации, которые "порочат еврейское государство".

В еще одной петиции, опубликованной ранее на сайте Белого дома, Сороса обвиняли в том, что он подрывал основы демократии в США, пытаясь повлиять на ход выборов.

Кроме того, он может быть причастен к сменам власти в ряде стран, в том числе на Украине. По данным украинского портала "Страна.ua", за один только 2016 год Фонд Сороса потратил на эту страну 176 миллионов гривен.

Согласно информации на сайте миллиардера, за более чем 30 лет он потратил на "демократическое развитие" Восточной Европы и территорий бывшего Советского Союза более 1,6 миллиарда долларов.

Между молотом и наковальней

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев рассказал в эфире Sputnik News, почему, на его взгляд, американские демократы ополчились на Сороса.

"Сорос — политический маклер. Проиграв, он должен деньги вернуть. Он поддерживал Демократическую партию, Хиллари Клинтон, даже играл на ставках и проиграл около миллиарда долларов", — заявляет Гусев. — Сейчас он развил очень бурную деятельность — практически ежедневно через подконтрольные СМИ "поливает" действующего президента. Но заметьте, петицию против него инициировали не республиканцы, а именно демократы — и в этом парадокс. Сорос оказался между молотом и наковальней".

На его взгляд, необходимы сто тысяч подписей петиция наберет.

"Думаю, что наберет 100 тысяч подписей. Дальше будет рассмотрение. Учитывая, что Трамп "закусил удела", он даст ей ход", — пояснил он.