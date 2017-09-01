ЛОНДОН, 1 сен – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания увеличила военный контингент в Ираке, отправив на военную базу Айн аль-Асад дополнительно 44 служащих инженерных войск, говорится в заявлении министра обороны Майкла Фэллона.

"Мы увеличиваем наш вклад в борьбу с ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ и ряде других стран) и тем самым подчеркиваем роль Великобритании как ключевого игрока в международной коалиции. Мы побеждаем ИГИЛ*. Иракские войска при поддержке ударов коалиции освободили 70% территории, контролировавшейся ИГИЛ*, и жертвам варварства террористов сейчас оказывается гуманитарная поддержка. Отправка дополнительных военнослужащих поможет поддержать операции, направленные на ускорение поражения ИГИЛ*", — говорится в заявлении Фэллона.

Новая группа военнослужащих пробудет в Ираке примерно полгода и будет заниматься строительством инфраструктуры, в том числе жилья и офисов на базе коалиции.

После отправки группы численность британского контингента на базе Айн аль-Асад превысила 300 человек, а в Ираке в целом — 600 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России