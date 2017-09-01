В Иране назвали причину ДТП со школьным автобусом, где погибли 10 человек

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Усталость водителя привела к ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли около 10 человек, более 30 получили ранения на юге Ирана, об этом сообщил глава дорожной полиции Исламской республики Мохаммад Хосейн Хамиди.

Ранее СМИ сообщили, что автобус, перевозивший девочек-школьниц, перевернулся в провинции Фарс на юге Ирана, в результате чего погибли не менее 12 человек, еще 33 получили ранения.

"Согласно полученным сведениям, усталость и сонливость водителя привели к тому, что автобус врезался в опору моста, после чего перевернулся", — приводит агентство Fars слова Хамиди.

По его словам, в результате столкновения погибли 10 человек, еще 35 пострадали.