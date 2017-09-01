В Иране назвали причину ДТП со школьным автобусом, где погибли 10 человек

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Усталость водителя привела к ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли около 10 человек, более 30 получили ранения на юге Ирана, об этом сообщил глава дорожной полиции Исламской республики Мохаммад Хосейн Хамиди.
"Согласно полученным сведениям, усталость и сонливость водителя привели к тому, что автобус врезался в опору моста, после чего перевернулся", — приводит агентство Fars слова Хамиди.
По его словам, в результате столкновения погибли 10 человек, еще 35 пострадали.