Порошенко утвердит решение СНБО о биометрическом контроле для иностранцев

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на днях введет в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о биометрическом контроле для иностранцев на границе, который заработает с 2018 года.

В июле Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу страны, уже подготовлены соответствующие проекты решений. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России. Ранее фракция "Народного фронта" уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

"Ускоренными темпами сегодня создается система фиксации биометрических данных. Хочу отметить, что согласно решению СНБО, которое на днях будет обнародовано, система фиксации биометрических данных в пунктах пропуска через государственную границу, которая должна заработать с 1 января 2018 года, даст полноценно заработать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства", — сказал Порошенко в пятницу в Харькове, открывая центр по предоставлению административных услуг для граждан.