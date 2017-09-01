В Кении оппозиция приветствует решение аннулировать результаты выборов

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лидер оппозиции Кении, бывший премьер-министр страны Раила Одинга поприветствовал решение Верховного суда признать недействительными результаты президентских выборов, в которых победил действующий президент Ухуру Кениата, передает агентство Франс Пресс.

Верховный суд Кении признал недействительными результаты президентских выборов и призвал провести новые в течение 60 дней.

"Это исторический день для народа Кении, а следовательно, и для народа Африки. Мы готовы к выборам, но у нас нет доверия (к избирательной комиссии)… Место большинства из них – в тюрьме", — приводит агентство слова Одинги.

Выборы главы государства прошли в Кении в августе. По данным избиркома, победил Кениата, набрав 54,27% голосов. Его соперник Одинга получил 44,74% голосов. Таким образом, действующий президент был переизбран на второй пятилетний срок. Оппозиция заявила, что база данных избирательной комиссии подверглась хакерской атаке, из-за чего результаты всеобщих выборов были подтасованы. Независимая избирательная комиссия Кении опровергла эти заявления.