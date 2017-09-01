Трудовой регулятор в США обвинил Tesla в нарушении прав сотрудников

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Национальный совет по трудовым отношениям в США подал жалобу на компанию-производителя электромобилей Tesla из-за нарушения прав сотрудников на заводе в калифорнийском городе Фримонт, сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, ранее трое сотрудников компании сообщили, что Tesla принудила их к подписанию документа о неразглашении любой информации относительно происходящего на работе. По их словам, за публичное разглашение информации сотрудникам могло грозить увольнение или уголовное преследование.

Совет, ответственный за соблюдение трудового законодательства в США, в четверг признал жалобы обоснованными и назначил слушание по делу на середину ноября. По мнению американского регулятора, документ о неразглашении запрещал работникам публично говорить об условиях труда и безопасности на рабочем месте, что является нарушением прав трудящихся.

Совет дал время компании для ответа на обвинения до 14 сентября. При этом Tesla в собственном заявлении опровергла обвинения, сообщив, что жалобы работников "не являются обоснованными".