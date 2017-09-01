МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Совместные учения России и Белоруссии могут закончиться попыткой прорыва бойцов в сторону Калининградской области и захватом территории Польши и Литвы, заявил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Владислав Волошин в эфире Эспрессо.TV.

"Там есть Сувалкський коридор, который Беларусь и российскую Калининградскую область разъединяет. Это довольно небольшое расстояние, это Польша и Литва. И провести в этом коридоре такую операцию с "ихтамнетами" достаточно просто. Как показали события в Крыму и на Донбассе", — пояснил Волошин.

По его словам, часть российского вооруженного контингента может остаться в Белоруссии.

"Россия заявила, что она ввела в Беларусь три тысячи военных. При этом сколько она на самом деле ввела никто не знает, она может три тысячи вывести. Три ввела, три вывела… А сколько реально она там может оставить?", — добавил спикер украинского Генштаба.

Стратегические командно-штабные учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на полигонах в Белоруссии и России. Планируется, что в них примут участие около 12,7 тысячи военнослужащих, в том числе на территории Белоруссии — около 10,2 тысячи военных. В маневрах будет задействовано 370 единиц бронетанковой техники, до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 40 самолетов и вертолетов.

В Москве и Минске неоднократно заявляли, что учения будут открыты для иностранных наблюдателей. На мероприятия приглашены представители семи стран: Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии.