Гройсман не считает, что каждому украинцу нужно высшее образование

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил мнение, что высшее образование не обязательно должно быть у каждого жителя страны, передает в пятницу агентство "Украинские новости".

Ранее кабинет министров Украины одобрил концепцию новой средней школы, которая предусматривает 12-летнее обучение. Первая попытка перевести школу на 12-летний цикл обучения была предпринята еще в 2005 году, когда президентом был Виктор Ющенко. Однако после прихода к власти Виктора Януковича в 2010 году страна вернулась к 11-летнему обучению. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Рада в ближайшее время примет новый закон, который радикально изменит систему образования.

"Не обязательно необходимо, чтобы все имели высшее образование. Я считаю, что не каждый может быть ученым и не каждому человеку необходимо высшее образование", — приводит агентство слова Гройсмана.

Премьер отметил, что на рынке труда есть спрос на кадры, но система их подготовки не приспособлена к рынку. В частности, он констатировал, что в стране не хватает квалифицированных рабочих, но действующая система профессионально-технического образования не позволяет готовить людей, которые понимают современные технологические процессы.

Премьер добавил, что традиция наличия у каждого диплома о высшем образовании сформировалась в 1990-е годы. Гройсман считает, что на данный момент диплом не является преимуществом, так как важно иметь знания и возможность реализовать себя в реальном секторе.