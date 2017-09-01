В ДНР заявили, что силовики выпустили боле 640 мин и снарядов за неделю

ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 640 мин и снарядов за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

"Всего за прошедшую неделю противник 186 раз нарушил режим прекращения огня и применил по территории республики 642 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 120 и 82 миллиметра. Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы 22 населенных пунктов республики", — сказал Басурин.