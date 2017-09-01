Британский министр: Brexit не приведет к самоизоляции Британии

ЛОНДОН, 1 сен – РИА Новости, Мария Табак. Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис во время выступления в пятницу в Торговой палате в Вашингтоне намерен подчеркнуть, что Великобритания и после выхода из ЕС продолжит играть важную роль в решении ключевых международных социальных и экономических проблем.

Накануне Дэвис завершил третий раунд переговоров по Brexit в Брюсселе. Сам он сообщил, что сторонам удалось достичь "конкретного прогресса”, однако главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что "значимого прогресса" добиться не удалось. Ряд стран выразили обеспокоенность тем, что переговоры буксуют, а период неопределенности, неблагоприятный для бизнеса, затягивается. Поэтому, как сообщили РИА Новости источники, знакомые с полным текстом речи Дэвиса, он использует возможность выступить в Вашингтоне для того, чтобы успокоить международных партнеров.

"Работая вместе с нашими ближайшими друзьями и партнерами, мы можем решать некоторые главные социальные и экономические проблемы, стоящие перед нами", — говорится в обнародованных министерством по Brexit фрагментах текста речи.

"И путь к решению проблем – это не поворот вовнутрь и изоляционизм. Сильное, смотрящее вовне Соединенное Королевство может играть ключевую роль", — отметит Дэвис.

Выход страны из союза, как ожидается, должен состояться в полночь 29 марта 2019 года.