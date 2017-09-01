Британский министр: Brexit не приведет к самоизоляции Британии

ЛОНДОН, 1 сен – РИА Новости, Мария Табак. Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис во время выступления в пятницу в Торговой палате в Вашингтоне намерен подчеркнуть, что Великобритания и после выхода из ЕС продолжит играть важную роль в решении ключевых международных социальных и экономических проблем.
"Работая вместе с нашими ближайшими друзьями и партнерами, мы можем решать некоторые главные социальные и экономические проблемы, стоящие перед нами", — говорится в обнародованных министерством по Brexit фрагментах текста речи.
"И путь к решению проблем – это не поворот вовнутрь и изоляционизм. Сильное, смотрящее вовне Соединенное Королевство может играть ключевую роль", — отметит Дэвис.
Выход страны из союза, как ожидается, должен состояться в полночь 29 марта 2019 года.